Kuigi kõhukinnisus on üsna levinud probleem, pole meil kombeks sellest sõprade ja tuttavatega arutada. Sageli ei kipu me sellest tavaliselt ka lähisugulastele rääkima, et tualetis käimisega on tekkinud raskusi. Vaatamata probleemi delikaatsusele vajab see siiski lahendamist.