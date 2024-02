Kas tunned vahepeal, et päev kontoris on justkui järjestikune maraton, aga kus ainsad liigutused piirduvad hiireklõpsude ja klaviatuuri tagumisega? Tervislik elustiil ei pea jääma spordihalli või jõusaali seinte vahele – see võib olla osa sinu igapäevasest kontorielust. Kuidas muuta oma tööpäev tervislikumaks ja aktiivsemaks nii, et kui koju lähed, oled jätkuvalt energiat täis?

Rootsi tippteadlane Mai-Lis Hellénius on pikalt uurinud Põhjamaade inimeste aktiivsust. Tema teaduslik töö füüsilise aktiivsuse kohta on nii põhjalik, et selle kokkuvõte üksi sisaldab 800 lehekülge fakte. Uuringu järeldused on aga selged ja murettekitavad: meie füüsiline aktiivsus on langenud katastroofiliselt madalale tasemele. Kes arvab, et pole vaja muretseda, eksib rängalt, sest praegune olukord erineb märgatavalt minevikust.

Helléniuse sõnul oli varem füüsiliselt väheaktiivseid töötajaid 27 protsenti, kuid nüüd on see näitaja tõusnud koguni 46 protsendini (põhinedes aastatel 1995–2017 Rootsis tehtud uuringule, millesse kaasati 354 277 inimest). See tähendab, et peaaegu pool töötajatest elab elustiili, kuhu ei kuulu isegi minimaalselt vajalikku liikumist.