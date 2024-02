Eesti noorpere tundis, et senine pesapaik on aastatega üsna ahtakeseks muutunud. Viieliikmeline kamp murdis argirutiini ning naasis juba neli kuud hiljem uuenduskuuri läbinud koju.

Mona-Theresa räägib, et kuna peres on kolm last, tuli kodu ruumide jaotus paremini paika panna. Pere välistas isetegemise vaeva, usaldas oma kodu asjatundliku ehitaja kätesse ning kolis neljaks kuuks üürikorterisse elama.

«Ise panime vaid mööbli kokku. Põrandad olid nii viltu, et kapi esimeste jalgade all võis vabalt 5-sentimeetrine klots olla. Ja meil on kolm last, oli vaja parem ruumide jaotus saada,» meenutab ta.