Lemmiklooma surm murrab südame samamoodi nagu lähedase inimese kaotus. Oma kogemust jagavad kaks naist, kes mõlemad said armastatud pereliikme kohta südantlõhestava karmi diagnoosi. Kui raske on hüvasti jätta loomaga, kes aastate jooksul sulle sügavale hinge pugenud ja kuidas veeta viimased päevad koos teadmisega, et tema lõpp on lähedal?