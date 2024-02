NÕUANDED ⟩ Niimoodi mõjutab unetus sinu tervist ja kehakaalu

Korralik uni on hea tervise nurgakivi. Pea lõikab, tuju on parem ja energiat on pärast head öist puhkust rohkem. Kui sa aga ei maga piisavalt, lähevad asjad üsna kiiresti sassi, sealhulgas su ainevahetus. Unel on väga oluline roll selles, kuidas keha energiat kasutab ja salvestab.