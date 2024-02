NÄDALA KODU ⟩ Kui kuukingal on kitsas

Kuukingad on ühed armastatumad toalilled, keda pole sugugi keeruline kasvatada. Kuna looduses kasvavad kuukingad paikades, kus on kuum ja niiske, on kodudes kasvatamiseks aretatud oluliselt vähenõudlikumad ja uhkemate õitega hübriidid, kes õige hoolitsuse korral võivad õitseda aastas isegi mitu korda.