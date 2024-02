MASAI HÕIM ⟩ Vedrujalgsed lõvijahtijad, kes toituvad lihast ja verest ning inspireerivad moeloojaid

Aafrikas Keenias ja Tansaanias elavad masaid tegelevad peamiselt põllumajandusega. Nende suurimaks varaks on nende veised, lisaks kasvatatakse veel kitsi ja lambaid. Taimekasvatuses lähtuvad nad reeglist, et kasvatada tuleb seda, milleks maad ei pea harima. Kuigi enamik masaidest ei tunnista kooliharidust, suudavad nad oma kultuuri elus hoida ning on väga traditsioonilised.