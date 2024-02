Epp Kärsin avab oma kodu ukse: seda poolt minust ei tea mitte keegi!

Kui on roosa kodu, peab ka salvrätik roosa olema! Epu sõnul on nii palju lihtsam elu korraldada, valikuid on üks ja see sobib kui sukk saapasäärde.

Varjatud talent

Trepikonstruktsiooni iseärasustest rääkides osutab Epp kapi otsas olevale metalsele trummile ja palub selle alla võtta. «Olin metsas ühel üritusel – see oli väga teistsugune üritus ja seal toimus palju maagilisi asju. Üks mees mängis seda trummi ja ütles: «Epp, kuule, see on sinu pill!»,» meenutab ta, pühkides trummilt maha õrna tolmukihti. «Põhikoolis mängisin kooliansamblis kitarri ja laulsin, täna olen palju unustanud, aga kes teab, ehk hakkan uuesti mängima ja laulma.»

Hingepilli esimest korda kätte võttes juhtus miski, mida Epp sõnadega kirjeldada ei oska. «Panin käed trummi peale ja see oli ära tundmine, see on minu pill, oleksin teinud seda justkui varem. Õrnade sõrmepuudutustega hakkas see pill helisema, taevalik rahu lihtsalt tegi hingele pai. Pisarad voolasid – mõtlesin, et see ei ole võimalik, et midagi sellist kogen. Kui ma seda mängin, avab see uued kihid ja pääsen ligi alateadvusele. Infotulv, mis läbi seda trummi mängides jooksma hakkab, on lihtsalt maagiline,» selgitab Epp ja esitab teisegi loo.