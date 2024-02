Kevad on paljude inimeste jaoks üks oodatumaid aastaaegu. Pärast mitmeid külmi ja süngeid päevi toob see aastaaeg kauaoodatud värskustunde. See on ideaalne aeg mitte ainult selleks, et lõpuks oma riidekapist soojad mantlid, mütsid ja kindad ära panna, vaid ka värskendada oma välimust.