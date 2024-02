Victoria on nüüdseks lõpetanud maineka Ameerika filmiinstituudi konservatooriumi kaheaastase montaaži magistriprogrammi, kuid selleks, et Hollywoodis läbi lüüa, ei piisa ainult ülikoolipaberist ja Victoria on valmis järgnevad aastad andma endast kõik, et täiskäigul ainult karjäärile keskenduda.