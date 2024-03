Tuuli Roosma: needuse tundemärgid on igal pool

Mis see on? Kuulus vähiravim Buah Mera, ehk punane puuvili. Foto: Arbo Tammiksaar / Tuuli Roosma

Kas teist endist ei jäänud keegi kordagi haigeks ja ei vajanud mõnd imetaime?

Ei vajanud. Meie immuunsus on vist juba nii laes, et meid ei võta ei ussi- ega püssirohi. Aga samas imestasime Paapua külades, kus polnud kontakte ega kaubandust, et igaüks hakkas oma haavu ette näitama ja valutavatest kohtadest rääkima. Mina alguses mõtlesin, et vaat kus huvitav kultuur – viisakas on oma häda võõrale kurta. Aga siis sain aru, et nad tegelikult küsivad abi ja tahaks oma tõbedele tõhusamat rohtu. Valgel mehel võib tablett olla, mis valu ära võtab.

Sind kuulates jääb mulje, nagu oleks Indoneesia saartele mitu maailmatäit erinevusi mahutatud.

Jah, kõik ongi täiesti erinevad kultuurid ja inimesed näevad erinevad välja. Kui me Euroopas ringi vaatame, siis me kindlasti ei näe nii suuri erinevusi, kui seal ühe riigi sees on. Me oleks seal igast saarest saanud terve oma sarjatäie põnevat materjali.

Meie aasta Indoneesias, jõeturg. Foto: Arbo Tammiksaar/Tuuli Roosma

Mõni kõnekas moment veel teie Indoneesia reisist?