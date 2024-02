ABBA on üks menukamaid bände maailmas, mille tiitlite arv võrdub nende loominguga – lõputu! Bänd, mille iga laul on hitt, vallutab muusikamaailma ka tänasel päeval – 50 aastat hiljem, pärast nende esimest tähelendu Eurovisiooni lauluvõistlusel lauluga «Waterloo». Käisin legendaarse ansambli sünnimaal Rootsis kohapeal, et uurida nende fenomeni. Ja sekka süüa ka rootslaste klassikalisi lihapalle ja semlasid.

2013. aastal avati Stockholmis rootslaste rahvusaardele ABBA-le pühendatud muuseum. Olin sellest lugenud ja kuulnud palju – ainult positiivset! Muuseumi interaktiivsus, karaokeruumid, vaat et käega katsutavad originaalkostüümid! Telefon, mis võib igal hetkel heliseda (helistada saab sellele ainult ABBA liige), ülimalt maitsekalt kujundatud ruumid ning tohutult palju head muusikat iga nurga peal. Kuidas saabki teisiti! Olin ainuüksi nendest arvustustest sillas.

Rootsi minek juba ise on tore ettevõtmine. Meenuvad põhikoolis klassiga ette võetud kruiisid, kus rõhk oli pigem kohalikul laevakultuuril – söö-palju-jaksad bufee, välismaakommid (ei, ma ei räägi nõukaajast! Laeva peal müüakse tõesti komme, mida ei saa Eestist, vaid ainult Rootsist ja Soomest) ja muidugi tantsi ja mölla nii nagu üks tõeline dancing queen (tantsukuninganna – toim).

Kruiisiprogramm pakub meelelahutust igale maitsele. Foto: Erakogu

Peab tõdema, et miski pole põhikooliajaga muutunud. Kruiis on sama vahva ja põnev kui 10 aastat tagasi. Vaat et isegi lõbusam, kuna Tallink on hoolitsenud väga hästi selle eest, et igale maitsele oleks midagi.

Olgu selleks kabaree või Eurovisiooni šõu, mõnusalt käre blues, hoogsalt tantsutav laevabänd Fairplay, lustakas lasteprogamm, džäss klaveribaaris või hoopiski naerutav püstijalakomöödia – tõestus, et iga maitse leiab tõesti endale midagi meelepärast.