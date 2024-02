Kas sinul on ideed otsas, mille huvitavaga pere ja sõpru vabariigi aastapäeval üllatada? Kiluvõileivad, täidetud munad ja kartulisalat on klassika ja alati rahva lemmikud, kuid nendega ohhoo-reaktsiooni ei tekita. Lipuvärvides magustoiduga oleks aga hoopis teine lugu ja just sellise roa retsepti jagame.