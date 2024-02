Kannapööre elus on see, millest paljud unistavad, aga vähesed teoks teha julgevad. Ja mis on tulemus – elu nagu oleks, aga süda pole rahul. Kunstnik Katta II Grüner, kodanikunimega Kätlin Rohilaid-Aljaste töötas aastaid rahvusvaheliste firmade tippjuhi ja tegevjuhina. Seitse aastat tagasi tundis naine aga, et nüüd aitab! Tänasest teeb ta seda, mida päriselt tahab ja keskendub oma tõelisele kirele – maalimisele.