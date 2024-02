Roosi leiti ootamatult üsna lähedalt sellele kohale, kus ta kaduma läks. Roosi perenaise Christeli sõnul leidsid koeraga jalutanud noored Roosi Mustamäelt Tetrise ärimaja juurest. «Nende koer oli reageerinud ja hakkas sinna poole kiskuma. Roosi oli olnud seal rehvihunnikus rehvi sees. Kuidagi oli sinna ennast peitnud,» kirjeldas Christel ning lisas, et Roosi tervisega on õnneks kõik korras, ta ei olnud külmunud ega arglik. Roosi läks kaduma aadressil Mustamäe tee 60 kolmapäeval kell 12.

«See oli minu jaoks tohutu kergendus, eriti see, et ta oli terve ja rõõmus. See lihtsalt teeb südame nii soojaks. Tahtsin põlvili laskuda, koera kallistada ja mitte kunagi enam lahti lasta!» kirjeldas Christel oma emotsioone Roosiga taaskohtumisel.