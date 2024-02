Kama segatakse enamasti täisteraviljadest ja sisaldab kõiki vajalikke toitaineid, mis on terades algselt. Rukis on üks kiudainerikkamaid teravilju üldse, sisaldades kiudaineid 14–17 protsenti kuivmassist. Kuivatatud hernestes võib olla aga isegi kuni 30 protsenti kiudaineid. Lisaks sisaldavad herned tervisesõbralikku tärklist, millest osa inimese seedeensüümid ei lagunda või imenduvad aeglaselt. Just viimased teevad hernestest kasuliku energiaallika neile, kes peavad lugu matkamisest, harrastavad kestvussporti või kellel on probleeme järsu veresuhkru tõusuga pärast sööki.