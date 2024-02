PALMIPUU PALMI ALL ⟩ Pole hädisemat meest kui suitsetav bussijuht Kotoris

Üsna pisike vanalinn on peitunud suurte müüride vahele, aga avastamist jätkub seal palju. Muuseumid, kohvikud, restoranid, kunstipoed, kus müüakse nii kohalikku kirevat keraamikat kui ka omanäolisi ja efektseid ehteid. Ajaloolistel munakividel vantsides saab sisse piiluda antiigipoodi, nautida klaasikest veini ja kasse silitada. Kui paljud teised vanalinnad on üle külvatud näotuid polüesterhõlste ja Poola aluspükse müüvate lettidega, siis Kotoris on need kas kuskil hoopis teises kohas või puuduvad üldse.