NÄDALA KODU ⟩ Kaunistagem Eesti kojad kolme koduvärviga!

Vabariigi 106. sünnipäevaks võiks kodudesse tuua killukese kevadist pidulikkust ja teha seda meie lipuvärvides. Kui valgete ja siniste lillede leidmisega erilisi raskusi ei ole, siis mustade õitega taimi leida on hoopis raskem. Nimelt ei leidu taimede õites puhasmusta pigmenti, vaid enamasti on tegemist punakate, lillakate või pruunikate toonidega, mis on aretuse käigus võimalikult tumedaks toonitud.