28-aastane Andra Moistus on kindlasti üks Eesti vastupidavamaid naisi, kes hea meelega möllab trenni tehes nii, et veri on ninast väljas ja pilt hakkab taskusse minema. Uskumatult tugev naine on enda jaoks leidnud spordiala nimega CrossFit, milles ta suudab ka välismaal sportlastega mõõtu võttes auväärseid kohti saavutada. Andra nimi võiks kindlasti tulevikus kõigile eestlastele tuttav olla!