Ükskõik kui täiuslikud kaks inimest teineteise jaoks ka pole, vajavad kõik vahel aega iseendale. Allpool on välja toodud märgid, et kallim vajab rohkem hingamisruumi. Kaks Eesti suhteterapeuti kommenteerivad, kas need punktid vastavad tõele ja kui palju üldse niimoodi kaaslase vajadusi ära aimata saab.