Karude ärkamine sõltub Hamburgi sõnul väga palju ilmastikust. Tema sõnul on täiesti tavapärane, et kuna ilmad on olnud soojad ja karudel on küljealune vesiseks läinud, siis ongi mesikäpad liikuma asunud. Mingit ohtu see karudele ei kujuta.