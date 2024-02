Mida ütlevad sinust riiulid ja nendel asetsevad raamatud? Pead tõstev sisustustrend rõhub kirjanduse eksponeerimisele, kuid paljud leiavad, et see loob koduomanikust vale kuvandi.

Sotsiaalmeedias esile kerkinud trend kannab inglisekeelset nime bookshelf wealth ehk raamaturiiuli rikkus. Interjööritrend rõhutab raamatute olulisusele elamises, mis tuleb kombineerida kunsti ja disanermööbliga. Disainer ja San Diegos asuva disainistuudio House of Hive Design Co kaasasutaja Kailee Blalock, selgitab, et tegemist pole millegi uuega, vaid hoopis vana asi uues kuues.