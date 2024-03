Kõigi avalike kohustuste ja glamuursete ürituste vahel üritavad prints William ja printsess Catherine olla praktilised vanemad oma kolmele lapsele. Kuninglik ekspert Duncan Larcombe väitis kord, et William lähtub lastekasvatuses järgmisest mudelist: kolm last – jõukad, kuid töökad vanemad ja palju armastust. Nagu kõik teisedki pered, koguneb ka Williami ja Catherine'i oma ühiselt einet võtma. Kate ja William panevad suurt rõhku tervislikkusele, kuid teavad, et maiuspalad muudavad söögiajad huvitavaks ja lõbusaks.