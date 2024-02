IGAVESED PISARAD ⟩ Lugu naisest, keda mehhiko emad ja lapsed kõige rohkem kardavad

Ajaloolane Yuval Noah Harari on öelnud, et me vajame müüte ja legende, et ellu jääda. Homo Sapiens'id on ainsad isendid, kes suudavad rääkida teistest olenditest, mida nad pole kunagi näinud, puudutanud ega nuusutanud. Legendid ja müüdid ilmusid esimest korda koos kognitiivse revolutsiooniga 70 000 aastat tagasi. Nii ka müüt salapärasest La Lloronast. Naisest, kes on olnud aineks lugematule hulgale raamatutele, filmidele ja lauludele ning sellega sillutanud oma tee sügavale Mehhikko kultuuripärandisse.

Ladina-Ameerikas, USA hispaaniakeelsetes kogukondades ja eriti Mehhikos ei räägita ühtki kummituslugu nii sageli kui La Llorona legendi. «La Llorona» tähendab sõna-sõnalt «nutvat naist», seega pole üllatav, et kõigi «La Llorona» lugude peamine omadus on see, et ta nutab. Peale selle räägitakse temast palju lugusid, milline ta välja näeb ja millega ta tegeleb, veelgi rohkem aga sellest, kuidas temast nii nukker vaim sai.

Internetist ja raamatukogudest võib leida erinevaid versioone La Llorona legendist – mõni lugu räägib, kuidas ta nutab tänaseni oma kadunud laste pärast; teises, kuidas ta rändab kummitusena ringi, et otsida oma lapsi; kolmandates röövib ta hoopiski naistelt lapsi. Kuigi versioone on erinevaid, on kõigi nende mõte sama – La Llorona on õnnetu hing, kes kahetseb enda tegu hingepõhjani.

Dia de los Muertos on Mehhiko üks suurimaid pühi, millega pühitsetakse meie seast lahkunud hingi. Foto: marketa1982/Shutterstock

Legend kõlab aga järgmiselt:

Ammu aega tagasi elas naine, kelle nimi oli Maria. Ta oli kõige ilusam naine kogu Mehhikos, «Muy hermosa» (väga ilus – toim), nagu mehhiklased ütlevad, ja ta teadis seda ka ise. Päev päeva järel anusid meessoost kosilased temalt romantiliselt kätt, kuid sama entusiastlikult lükkas Maria nende pakkumise tagasi ja saatis nad minema. Kõik muutus, kui üks tormiline noor härrasmees kappas hobusel linna ja naise elu pea peale pööras.