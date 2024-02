TASUB TEADA ⟩ Kuidas ennetada kasside hambaprobleeme ja millal peaks kliinikusse pöörduma?

Tugev gingiviit. Foto: Pesaleidja

3. Gingiviit – ehk igemepõletik. Ige on punetav ja mõningatel juhtudel ka turses, suurenenud või veritsev. Igemepõletikku põhjustavad suus elavad bakterid ning põletik on tingitud looma organismi reaktsioonist bakteritele ja bakterite elutegevusel toodetud jääkainetele. Gingiviit on tagasipööratav ja kontrollitav protsess ning raviks on igapäevane hammaste pesemine. Kui on tugev igeme vohamine, vajab see juba hambaarsti sekkumist lisaks igapäevasele pesule.

4. Periodontiit – kontrollimata gingiviit jõuab sageli ühel hetkel periodontiidini ehk lisaks igemele on põletik liikunud edasi hamba kinnitusmehhanismidele. Tihti on näha igeme taandumist, luu taandumist. Põletikulist protsessi ja juurte ümber ja juure tipu ümber. Iseloomulik on tugev aroom (halitoos) ning sageli ka tugevam hambakivi ladestumine. Võimalik on, et esineb ka käitumuses muutusi – toidu vältimine, toidukausi kartmine, hammaste krigistamine, järsk toidu juurest põgenemine. Ennetav tegevus hakkab siis, kui märkame esimesi märke gingiviidist ning käime regulaarselt (nt ühe korra aastas) looma hambaid ka arstile ette näitamas.