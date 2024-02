Meeldib see meile või mitte, kuid oma kodu jagame lisaks soovitud kaaslastele veel suurel hulgal soovimatutega. Paljud neist soovimatutest on raskesti märgatavad ja elavad toataimedel, tehes nende elu piinarikkaks. Kasvõi mõte sellest, et toas siblib ringi sadu või lausa tuhandeid putukaid, kes taimest mahla imevad, ei ole meeldiv. Toome välja viis kõige levinumat kahjurit, kes su toataimi närivad.