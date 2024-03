Selleks, et järgmisel reisil pettumust ja igavust kannatama ei peaks, on kogenud reisijad jaganud kuulsaid vaatamisväärsusi, mille külastamise peale võiks mitu korda mõelda. See aga ei tähenda, et neid täielikult vältima peaks, sest vahel võivad teistele turistidele kõige suurema pettumuse valmistanud paigad hoopis toreda elamuse pakkuda.