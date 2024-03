HEA ELU TEEJUHT ⟩ Levinud probleem: üllatav viis, kuidas elekter inimeste elusid rikub

Tundub, et mida rohkem teadlased und uurivad, seda rohkem lisandub unehäireid. Maailma Terviseorganisatsiooni hinnang kinnitab, et unehäired lääneriikides on viimastel aastakümnetel võtnud epideemia mõõtmed, hävitades inimeste tervist ja kasvatades kulutusi tervishoiusüsteemile. Näiteks on teada, et öistes vahetustes töötavatel inimestel on suurem risk südame isheemiatõveks, teist tüüpi dia­beediks, rasvumiseks, immuunsüsteemi nõrgenemiseks. Valdav osa öövahetuste tegijaid kinnitab, et nad ei ole tegelikult öise töötamisega kohanenud ja selline elu toob kaasa palju ebamugavusi nii bioloogilises kui sotsiaalses plaanis. Vales rütmis kulgev elu vähendab elurõõmu!