Maailma kõige raskem ja ambitsioonikam hoone, kus eksivad ära isegi sealsed töötajad

Ja seda hoolimata sellest, et tegu on ühe maailma suurima majaga. Väike seiklus lasi seda hiiglast otsida nagu nõela heinakuhjast. Kes juhatas meid tee küsimise peale vastassuunda, siis kõndisime sellest mööda, taksojuht viis meid hoopis teise ehitise juurde ning kaardi järgi jõudsime hoopis ühte parki, kaugel soovitud sihtkohast. Pärast seda, kui Google Maps koostööst keeldus, tõstsime ninad maast üles, võtsime kasutusele naiseliku vaistu ning peagi leidsime end silmitsi tõelise imega. See on midagi nii võimsalt suurt, et ajab naerma.