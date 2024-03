Jüri Ratas on läbi ja lõhki koerainimene – koerad on tema elus alati olnud ja praegu toob ellu palju rõõmu berni alpi karjakoera kutsikas Brauni. Koeraomaniku jaoks on aga kõige raskem hetk, kui pead oma lemmikuga hüvasti jätma. Jüri on selle läbi elanud kolmel korral.