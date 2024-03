NÄDALA RETSEPTID ⟩ Köök kisub rohelisemaks: mida teha rooskapsast või fenkolist?

Mõlemat iseloomustab küllalt tugev maitse, mis mõnele istub, teisele mitte, kuid tasub ikkagi avastamist. Iseloomuliku maitsevärvi pärast peetakse Belgiast pärit kergelt mõrkjat rooskapsast sobivaks kaaslaseks just jõulisema maitsega lihale, samas on see kuldaväärt lisa suppides, hautistes ja ahjuroogades. Igatahes hinnatakse seda parimaks just kuumtöödeldult.