NÄDALA AED ⟩ Sibullillede teine elu

Poodides müüdavad pottidesse istutatud sibullilled on saanud kevadeootuse lahutamatuks osaks ja aitavad tõhusalt leevendada igatsust rõõmsamate värvide järele. Ent sibullillede õieilu on üürike ning pärast kuni paarinädalast õitsemist on nad oma dekoratiivsuse minetanud. Ometi ei pea neid kõiki ära viskama, vaid võib kevadel koduaeda mulda panna.