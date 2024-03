Fantaasiarikkad lisatasud, mis reisidel kukrut kergendavad: see on puhta laudlina eest

Umbes 15 aastat tagasi ütles mu sõbranna Dagmar kuldsed sõnad: «Reisidel tuleb täiega elada ja nautida, mitte koonerdada ja kõige pealt säästa. See, et pärast kodus palgapäevani tatart pead sööma, ununeb pärast esimest rahasüsti, aga elamused ja kogemused jäävad kogu eluks.» Sellest on saanud üks minu motosid ja reisil kulunud rahast mul kahju ei ole. Mis aga ei tähenda, et vahel mõne arve lisarea tõttu suure suuga naernud poleks. Veelgi enam, korduvalt olen ka poolvaljult kodumaa keeles ropendanud, veidi aja pärast juba jälle naeran laginal. Osake mälestustest.