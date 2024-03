ETTEVAATUST ⟩ 9 toiduainet, mis on kasside jaoks äärmisel ohtlikud

Paljud toiduained, mis enamiku inimeste arvates kassidele head teevad, on tegelikult hoopis ohtlikud ja nende tarbimist tuleks hiireküttidel kas vältida või vähendada. Teeme põgusa ülevaate nendest toitudest, mida kassid sööma ei peaks.

Paljud kassid armastavad tuunikala. Ja seda on hea aeg-ajalt väikese maiuspalana nautida, kuid mitte väga regulaarselt ja see ei tohiks mitte kunagi asendada tervet söögikorda. Liigne tuunikala tarbimine võib kassil tekkida vitamiinide ja mineraalainete puudust, mistõttu ei ole soovitatav seda täisväärtusliku kassitoiduga asendada. Samuti on ohuks ka lämbumine, elavhõbedamürgistus ja isegi kilpnäärme ületalitlus, mida võivad tekitada töödeldud konservitoitudes mõnikord kasutatavad kunstlikud lõhna- ja maitseained.