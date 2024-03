Pritzkeri auhind on arhitektuurimaalima Nobeli preemia ning tänavuseks laureaadiks kuulutati Jaapani arhitekt Riken Yamamoto.

Yamamoto looming tunnusjoon on era ja avaliku ruumi harmooniline ühendamine, jättes kõrvale eri kogukondade identiteedilised, majanduslikud ja poliitilised erinevused. Arhitekt rõhutab kogukonnatunde olulisust, mis on tänapäeva linnamaastikus hääbuv nähtus.

Yamamoto kirjeldab kogukonda kui ühe ruumi jagamise tunnet. Arhitekti looming on risti vastupidine traditsioonilisele arusaamale kinnisvarast, kus eluase on kaup ning naabritest hoidutakse kui katkust. Selleks, et elu saaks õitseda, tuleb arhitekti sõnul kõik eri ühiskonnaosad arhitektuuri kaudu kokku tuua.