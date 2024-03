Kahe eestlanna pöörane seiklus Maroko kõrbes: vaatasime veel pikalt selja taha, et ega nad meil kannul ei ole

Vaatasime sõbrannaga üksteisele otsa: «Mida teha? Kas minna või mitte?» Isegi, kui me kaaluks seda varianti, siis meil olid juba rongipiletid järgmisesse kohta ära ostetud. Kuid prints ei jätnud jonni, ta tuli lagedale ideega, et viib meid ise meie järgmisesse sihtkohta Fezi või helistab rongijaama, et rongiaega muudetaks. Kujutage ette – milline privileeg! Kohalik Zamunda prints muudab meie pärast rongiaegu! Ja nii me seal seisime – kaks Põhjamaa tüdrukut keset kõrbe, ennenägemata lahke printsi ja tema teenijaskonnaga.

Kuult maale langev valgus tekitas tunde nagu oleksime rambivalguses peategelased, kellele tahetakse kõik ette ja taha ära teha. Tollel hetkel see kõik oli väga tore ja tekitas rõõmu, et meid nii soojalt vastu võeti, kuid ühel hetkel tekkis mul küll tunne, et tahaksin esimesel võimalusel sealt ära põgeneda. Erinevad mõtted keerlesid peas: «Kas tema ülevoolavusel on ka mingit sorti tagamõtet? Millised on variandid ära minemiseks? Kas peaksime sellest teavitama koduseid?» Isegi kui ta minu tähelepanu saamisest ei olnud kuidagi huvitatud, siis oma parimat sõbrannat ei olnud ma ka nõus söödaks jätma.

​Pean tõdema, et too parajalt pöörane kõrbeöö, koos hommikuse lummava päikesetõusuga, oli lihtsalt imeline. Ise olime tundmises, et on «uus päev ja uus hingamine», kuid kui hommikusöögi lauda jõudsime, oli prints teinud meile juba uued plaanid – seekord minna sõitma ATVga. Printsi ise ei olnud veel kohale jõudnud, kuid tema üks (nimetagem neid heasõbralikult) teenijatest, tuli meie juurde ja küsis, kas me oleme juba mõelnud bossi pakkumisele ning mis kellaks nad masinad valmis panevad. Me vaatame nõutud nägudega üksteisele otsa ja küsisime: «Oot, kes meie boss?» Tahaks isegi teada, kes meie boss siin on. Tegime veel nalja selle üle, kuniks saime aru, et pole praegu vist õige aeg ja koht itsitamiseks. Meie ainus soov oli see, et me koos teistega auto peale saaksime, et kõrbest vehkat teha.