Kui suur tantsulõvi on ikkagi Eesti mees?

POPMAN on uus popmuusikaprojekt, kuhu kuulub kolm meest – Kalmer Neidla, Kristjan Reinvee ja Sven Schmeiman. Laval näeb neid musitseerimas kitarri, klahvpilli ja trummidega. Nende repertuaari kuuluvad kõik parimad poplood ja veel eesti keeles.

Eriliste sündmuste jaoks on mehed loonud ka POPMAN duo, mis on veidi rahulikum ja romantilisem. Duo repertuaaris kõlavad hitid, mille olemasolust teavad kõik. Kitarril on Bad Orange solist Kalmer Neidla ning teda toetab klaveril Sunlight liige Kristjan Reinvee koos vokaaliga.