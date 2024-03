PESUNÖÖR KOTTI ⟩ Reisijad jagavad kõige veidramaid esemeid, mida nad on reisile kaasa pakkinud

Ükskõik, kas ees ootab puhkus palmide all või pikem matk karmis looduses, reisijate kotid on alati pungil täis erinevaid esemeid, mis peaksid seikluse mugavamaks muutma. Kuigi paljud inimesed soovivad pikale reisile minnes olla kindlad, et kohvrid ja kotid oleks täidetud kõige vajalikuga, haaratakse kaasa ka palju muudki, mis pealtnäha kuidagi kasuks ei tule. Kogenud seiklejad on aga jaganud põnevaid esemeid, mida nad reisile alati kaasa pakivad ning selgitavad, kuidas üsna veidrad asjad neile reisidel abiks on.