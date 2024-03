Tuntud Eesti telenägu ja ajakirjanik Katrin Lust jagab rõõmusõnumit: teine laps on tulekul!

Istume maha kaunis Fahle galeriis. «Milline õnn on töötada just siin! Kohas, kus eriilmelisi kunstiteoseid jagub iga ruutmeetri peale,» ütleb Katrin, ilmselt Eesti üks enim kardetumaid ajakirjanikke, kel on kogemusi meediamajades üle Eesti ja ka üle mere, Suurbritannias, ühes Briti suurimas meediatabloidis. Lisaks vahvale uudisele, vestlesime temaga töövälisest elust, pere dünaamikast, lapsepõlvest, sellest, kuidas ta näitleja Cameron Diazi kehadublant oli ja paljust muust.