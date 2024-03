Vera Wangil esineb mitmeid allergiaid, mistõttu on ta kasutatavate ilutoodetega väga ettevaatlik. Nooruses armastas Vera duši all käia, kuid nüüd eelistab ta rahustavat vanni. Ta pöörab erilist tähelepanu naha niisutamisele, seega kasutab ta tõesti beebiõli, kui on vaja nahka toita ja rahustada. Tema teine salarelv on päikesekaitsekreem SPF 30-ga.