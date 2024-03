Kui tehisintellektilt ChatGPT-lt küsida, milline on Eesti naine, vastab ta nii: «Eesti naine» ei ole üheülbaline mõiste ja seda ei saa täpselt defineerida, kuna Eestis on mitmekesine ja mitmetahuline elanikkond. Nad on moodsad, eneseteadlikud ja annavad oma panuse ühiskonna arengusse.»

Tehisintellekti vastus on küll väga tore ja ilus, aga midagi jääb nagu vajaka. Naistepäevast ajendatuna uurisime päris inimestelt, kes on nende arvates see Eesti kõige ägedam naine, kes on inspiratsiooniks nii neile kui ka paljudele teistele.