«Tulime kohale ja veendusime, et kõik vastas kinnisvaraportaalis esitletud piltidele ja müügihind tundus ka aus olevat. Kevadel ostsime maja ära,» meenutab Jass Kaselaan.

Jenny Grönholm lisab, et taolisi arhitekt Leon Johansoni projekteeritud tüüpmaju kohtab mujalgi kitsarööpmeliste liinide ääres: «Väljast paistab nelja korteriga kahekorruseline hoone imposantne, aga tegelikult on siin ruutmeetreid kõigest 120. Kõrged laed avardavad ruumimuljet. Alumisel korrusel oli enne meid kaks korterit üheks tehtud, aga praegu ehitamisel olev ülemine korrus on originaalseisus, nagu ta oli 1930ndatel.»