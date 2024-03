HEA ELU TEEJUHT ⟩ Kuidas kaitsta lapsi kahjulike reklaamide eest?

Dressipluus on dressipluus: kaks varrukat, kapuuts, kõhu peal tasku. Ma pidin selle leidma! Muidugi olid kõik poed täpselt selliseid täis, aga mul oli lapselapse sünnipäevaks vaja teatud kindlat, mille seljale on maalitud see üks, ainus ja õige kaubamärk. Ja see maksis kolm korda rohkem kui «tavaline» dressipluus.