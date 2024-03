NÄDALA AED ⟩ Millist mulda valida?

Aianduses kasutataval mullal ja aiamullal on suur vahe – üks on turbasubstraat ehk erinevatest osistest tööstuslikult kokku segatud ja teine mineraalmuld, mis on kujunenud looduslike protsesside tulemusena pika aja jooksul. Vahel nimetatakse viimast ka põllumullaks, aga need pole siiski sünonüümid. Muldasid on väga erinevaid ning valik tuleb teha lähtuvalt sellest, milleks me mulda vajame.