Tänapäeval pöördume iga küsimusega kõikvõimsa tehisaru poole. Seekord huvitas meid, kes on tema hinnangul Eesti kõige ilusamad naised ja mehed. «Ilu on subjektiivne ning see, kes ühele inimesele võib tunduda ilus, võib teisele mitte meeldida,» märkis ChatGPT peenetundeliselt. Hästikasvatatud masinavärk ja tal on loomulikult ka õigus.

Huvitav on see, et kui küsida sama küsimust ka järgmisel päeval (et näha, kas ta annab samad nimed), keeldus ChatGPT vastamast. «Ilu subjektiivsus tähendab, et erinevad inimesed võivad ilu erinevalt tõlgendada ja hinnata,» pajatas see kangekaelselt. «Üks võimalus, kuidas seda teada saada, on küsida arvamusi erinevatelt inimestelt või jälgida, kellele avalikkus Eestis tähelepanu pöörab. Siiski on oluline märkida, et ilu on subjektiivne ning kõigil on õigus oma arvamusele.» Ükski pinnimine ei aidanud. Ent meil olid tehisaru nõrkushetkest siiski vastused käes. Loe altpoolt!