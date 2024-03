Linnainimest tiiger ei ohusta, aga hirmu põhjustaja võib olla sama reaalne hädaoht elule – seda on lihtsalt palju raskem näha! Sándor Stern «Amuuri tiiger» (Panthera tigris altaica), 2011, akvarell Foto: Sándor Sterni kunst

Tiiger on peidus, aga sama ohtlik

Ove Liis toob kujundliku näite – kui tiiger läheneb, siis ei ole abi sellest, et maha istuda ja hakata jooksmisele plusside ja miinuste nimekirja koostama. Ei! Sel juhul oled sa juba söödud. «Inimene peab siis jooksma, enne kui ta isegi mõtleb ja selleks on emotsioon – hirm. Tegelikult on kõik emotsioonid eesmärgiga asjad. Need on vajalikud.»

Olukord on enam-vähem täpselt sama moodsas maailmas, ainult tiiger, mis meis igati põhjendatud hirmu vallandab, on enamasti peidetud. Esmalt me ei saa tihtipeale isegi aru, et tunne, mida kogeme, on hirm. Ja seejärel ei saa me aru, mis seda hirmu tekitab. Kuidas aru saada? «See tõepoolest ei ole lihtne,» nõustub Ove Liis. «Esiteks tuleks seda emotsiooni tunda. Saada aru, mis see on ja mida see tunne üritab meid tegema panna? Kui sa saad aru, mis tegevusele emotsioon sind tõukab, on juba lihtsam jälile jõuda, millest see tekkis.»