Tulevane kuninganna, praegune Walesi printsess Catherine , elab pidevas rambivalguse vihus. Tema elu on minutipealt ette planeeritud ja organiseeritud, lisaks meeletu kogus reegleid, mille tõttu peab ta paljudest tavainimeste jaoks tavalistest ja mõnusatest asjadest loobuma.

Mis on need asjad, mis meie jaoks on igapäevased, kuid Kate’i jaoks rangelt keelatud?