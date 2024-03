Pipart peetakse vürtside kuningaks, mille najal on impeeriume ehitatud ja lammutatud. Täna on kunagine eliitvürts oma prestiiži minetanud ja sellest on saanud iseenesestmõistetav maitseaine tavainimese köögiriiulis. Enamus ei pööra piprale erilist tähelepanugi, vaid kallab jahvatatud pulbri lihtsalt toidu sisse ilma pikema mõtlemiseta. Kuid kõik kaunad pole võrdsed.