PILDID ⟩ Ingrid Margus avaldab suurimad ilukatsetused: nägin välja nagu tulnukas

Liigutamine on kahtlemata vaimse tervise jaoks ülioluline, aga mis veel aitaks, kui tumedad mõtted maad võtavad? «Ameeriklaste põhinipp on see, et vaatad peeglisse, endale sügavalt silma ja ütled: Ma armastan sind,» muigas Ingrid. «Nali naljaks, aga midagi selles on, kui endale sügavalt silma vaadata. Silmad ikkagi on hinge peegel. Võib-olla eestlastele ei sobigi see «ma armastan sind», aga kasvõi «Tere hommikust, Ingrid. Mida ma saaksin täna teha, et olla veel õnnelikum?» See on tore asi, millele igal hommikul mõelda. See on ka huvitav, mis kõik üles kerkib, kui endale pikalt silma vaadata.»

Ingrid tunnistas, et eks temagi kipub endaga liiga karm olema. «Mõistlik enesekriitika on muidugi vajalik, aga mitte nii, et jääd enda hinge närima. Ka üksiolemise aeg on väga oluline. Kui ümberringi on palju tegevusi, projekte ja meediamüra, käin vahepeal looduses jalutamas, et kuulda oma mõtteid. Iseendasse vaadata on hea.»

«Kõige ilusamad naised ongi need, kes on enesekindlad. Ja naeratus on parim asi, mida kanda,» teab Ingrid.