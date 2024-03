Nottingham Trenti ülikooli teadlased viisid 100 kassi ja nende omanike seas läbi uuringu ning leidsid, et lihtsaim viis, kuidas kassi südant võita, on lasta tal rahus olla – lihtsalt oodata, et nad ise pai manguma tuleksid. Teadlaste läbiviidud uuring näitas, et just selline teguviis kutsus kasside seas esile vähem agressiooni inimeste vastu.